Непризнанный старейшим человеком в мире холостяк умер в 121 год в Чили 

Чилиец Селино Вильануэва Харамильо, который неофициально считался одним из самых пожилых людей в мире, умер на 122‐м году жизни. У мужчины не было ни жены, ни родственников. Об этом сообщила газета The Guardian.
Харамильо умер накануне в больнице в Марикина на юге Чили. Несколько последних дней он находился в медучреждении из-за проблем с легкими, но врачи делали оптимистические прогнозы и надеялись, что Харамильо вскоре поправится. Этого не произошло. Похороны пройдут в ближайшую пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.
Селино Вильануэва Харамильо родился 25 июля 1896 года, однако у представителей книги рекордов Гиннеса не было ни одного доказательства достоверности этой информации. Не сохранилось ни одного документа, подтверждающего эту дату. Именно поэтому его имя не фигурировало в списке претендентов на место старейшего человека в мире.
Недавно компания Guinness World Records ошиблась на 10 лет, когда присваивала звание самого пожилого человека на Земле японцу Масадзо Нонака. Его возраст составил 112 лет. Дело в том, что в мире живет более старый человек — житель Ингушетии, который на 10 лет старше японца и на год старше умершего чилийца.