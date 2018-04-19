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Непризнанный старейшим человеком в мире холостяк умер в 121 год в Чили
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Непризнанный старейшим человеком в мире холостяк умер в 121 год в Чили 

360tv.ru 2 часа назад
Чилиец Селино Вильануэва Харамильо, который неофициально считался одним из самых пожилых людей в мире, умер на 122‐м году жизни. У мужчины не было ни жены, ни родственников. Об этом сообщила газета The Guardian.
Харамильо умер накануне в больнице в Марикина на юге Чили. Несколько последних дней он находился в медучреждении из-за проблем с легкими, но врачи делали оптимистические прогнозы и надеялись, что Харамильо вскоре поправится. Этого не произошло. Похороны пройдут в ближайшую пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.
Селино Вильануэва Харамильо родился 25 июля 1896 года, однако у представителей книги рекордов Гиннеса не было ни одного доказательства достоверности этой информации. Не сохранилось ни одного документа, подтверждающего эту дату. Именно поэтому его имя не фигурировало в списке претендентов на место старейшего человека в мире.
Недавно компания Guinness World Records ошиблась на 10 лет, когда присваивала звание самого пожилого человека на Земле японцу Масадзо Нонака. Его возраст составил 112 лет. Дело в том, что в мире живет более старый человек — житель Ингушетии, который на 10 лет старше японца и на год старше умершего чилийца.
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