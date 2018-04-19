Непризнанный старейшим человеком в мире холостяк умер в 121 год в Чили

Чилиец Селино Вильануэва Харамильо, который неофициально считался одним из самых пожилых людей в мире, умер на 122‐м году жизни. У мужчины не было ни жены, ни родственников. Об этом сообщила газета The Guardian.

Харамильо умер накануне в больнице в Марикина на юге Чили . Несколько последних дней он находился в медучреждении из-за проблем с легкими, но врачи делали оптимистические прогнозы и надеялись, что Харамильо вскоре поправится. Этого не произошло. Похороны пройдут в ближайшую пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.

Селино Вильануэва Харамильо родился 25 июля 1896 года, однако у представителей книги рекордов Гиннеса не было ни одного доказательства достоверности этой информации. Не сохранилось ни одного документа, подтверждающего эту дату. Именно поэтому его имя не фигурировало в списке претендентов на место старейшего человека в мире.