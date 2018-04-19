Минвостокразвития: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России

Глава Минвостокразвития Александр Галушка считает, что Восточный экономический форум разрушил миф о возможности изоляции России , передаёт ФАН со ссылкой на ведомство.

Готовность принять участие в мероприятии подтвердили уже 17 стран.

«На прошлогоднем ВЭФ из уст лидеров иностранных государств и капитанов бизнесов этих стран мы услышали разговоры не о санкциях в отношении России, а о том, что сегодня делается на Дальнем Востоке», — отметил министр.

По его словам, это позволяет кардинальным образом увеличить масштаб и объёмы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее Newinform сообщало, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.