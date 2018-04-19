Госдеп заявил о серьезном настрое саратовского прокурора по делу дольщиков 

Депутат Государственной Думы Николай Панков считает, что в решении проблем обманутых дольщиков необходимо применять все возможные формы работы, именно такой подход уже позволил сдать в эксплуатацию 10 долгостроев, сообщает пресс-служба ЕР.
Панков сообщил, что под руководством губернатора Валерия Радаева еженедельно прорабатываются механизмы возобновления строительства остальных объектов. «По каждому из них разработана „дорожная карта“. Здесь серьезно настроен прокурор области Сергей Филипенко, в деле обманутых дольщиков ведомство занимает государственную позицию. Хорошо, что используются все возможные формы работы. Считаю, сегодняшняя коллегия по вопросу обманутых дольщиков даст положительные результаты. Не все детали следственных мероприятий раскрываются публично. Думаю на данном этапе это правильно. Важен конечный результат, чтобы все дольщики получили жилье», — отметил Николай Панков.