Ещё
Госдеп заявил о серьезном настрое саратовского прокурора по делу дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп заявил о серьезном настрое саратовского прокурора по делу дольщиков 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутат Государственной Думы Николай Панков считает, что в решении проблем обманутых дольщиков необходимо применять все возможные формы работы, именно такой подход уже позволил сдать в эксплуатацию 10 долгостроев, сообщает пресс-служба ЕР.
Панков сообщил, что под руководством губернатора Валерия Радаева еженедельно прорабатываются механизмы возобновления строительства остальных объектов. «По каждому из них разработана „дорожная карта“. Здесь серьезно настроен прокурор области Сергей Филипенко, в деле обманутых дольщиков ведомство занимает государственную позицию. Хорошо, что используются все возможные формы работы. Считаю, сегодняшняя коллегия по вопросу обманутых дольщиков даст положительные результаты. Не все детали следственных мероприятий раскрываются публично. Думаю на данном этапе это правильно. Важен конечный результат, чтобы все дольщики получили жилье», — отметил Николай Панков.
АиФ: последние новости
Володин заявил о необходимости ответа на хамство США Михаил Исаев проверил состояние городского водовода на улице Тархова Интернет-трибуной Николая Панкова стал "Там Там"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300339
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…210
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение