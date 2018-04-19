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В московском метро запущена видеосистема распознавания лиц
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В московском метро запущена видеосистема распознавания лиц 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Новая система распознавания лиц позволит обнаружить и задержать граждан, находящихся в федеральном розыске. Видеокамеры в метрополитене установили в марте этого года.
Фото: Sskz/Wikimedia
Станции, где применяется система, не раскрываются. Известно только, что проект действует в местах «с большим пассажиропотоком», а особое внимание уделяется станциям возле стадионов «Лужники» и «Спартак», на которых пройдет ЧМ–2018.
Камеры фиксируют всех входящих и выходящих пассажиров и способны распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. Если программа обнаружит человека в системе, информация сразу же поступит дежурному полицейскому.
В метрополитене отметили, что количество выявленных преступников «существенное», но точных цифр не назвали. Стоимость установленного оборудования составила около 30 миллионов рублей. Администрация планирует в дальнейшем сотрудничать со всеми российскими IT-компаниями, у которых есть качественные системы распознавания лиц.
Это не первый случай использования такой системы в России. В 2012 году проект запустили на Казанском вокзале, в 2014 году — на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. С начала этого года тестировали систему распознавания лиц в Домодедово, точность идентификации составила 90%.
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