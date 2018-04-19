В московском метро запущена видеосистема распознавания лиц

Новая система распознавания лиц позволит обнаружить и задержать граждан, находящихся в федеральном розыске. Видеокамеры в метрополитене установили в марте этого года.

Фото: Sskz/Wikimedia

Станции, где применяется система, не раскрываются. Известно только, что проект действует в местах «с большим пассажиропотоком», а особое внимание уделяется станциям возле стадионов «Лужники» и «Спартак» , на которых пройдет ЧМ–2018.

Камеры фиксируют всех входящих и выходящих пассажиров и способны распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. Если программа обнаружит человека в системе, информация сразу же поступит дежурному полицейскому.

В метрополитене отметили, что количество выявленных преступников «существенное», но точных цифр не назвали. Стоимость установленного оборудования составила около 30 миллионов рублей. Администрация планирует в дальнейшем сотрудничать со всеми российскими IT-компаниями, у которых есть качественные системы распознавания лиц.