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В Петербурге День благоустройства пройдет на 717 площадках
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В Петербурге День благоустройства пройдет на 717 площадках 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет День благоустройства, напоминает Смольный.
Весенний субботник будет идти на 717 площадках. Администрации районов и муниципальные образования подготовили для жителей экологические и другие интересные акции.
Традиционный весенний субботник проводится в городе каждый год. Принять в нем участие может любой желающий. Полный список всех точек есть на сайте жилищного комитета.
Депутаты ЗакСа также призывает горожан участвовать в акции.
«Участие в Дне благоустройства — отличный повод на деле доказать свою любовь к Санкт-Петербургу… Вместе мы сделаем родной город еще краше», — уверены парламентарии.
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