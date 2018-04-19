В Петербурге День благоустройства пройдет на 717 площадках

21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет День благоустройства, напоминает Смольный.

Весенний субботник будет идти на 717 площадках. Администрации районов и муниципальные образования подготовили для жителей экологические и другие интересные акции.

Традиционный весенний субботник проводится в городе каждый год. Принять в нем участие может любой желающий. Полный список всех точек есть на сайте жилищного комитета.

Депутаты ЗакСа также призывает горожан участвовать в акции.

«Участие в Дне благоустройства — отличный повод на деле доказать свою любовь к Санкт-Петербургу… Вместе мы сделаем родной город еще краше», — уверены парламентарии.