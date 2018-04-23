Ещё
Петербуржцы могут оценить качество весенней уборки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

Петербуржцы могут оценить качество весенней уборки 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Комитет по благоустройству Петербурга организовал интернет-опрос жителей города о качестве весенней уборки, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
В Интернете появилась страница для голосования, доступная каждому петербуржцу. Пройдя по ссылке http://kb.gov.spb.ru/interview/, все желающие могут высказать свое мнение относительно того, стал лишь наш город чище после субботника.
Напомним, что в минувшую субботу дне благоустройства участвовали более 237 тысяч петербуржцев.
По данным комитета по благоустройству субботник помог привести в порядок 85% городской территории.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге генеральная прокуратура проверит ТЦ «Мега Парнас» Полтавченко посадил липу на субботнике в Пушкине В Санкт-Петербурге действует весенний запрет на ловлю рыбы
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку382
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир43
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение195
Кейт Миддлтон родила43
У россиян снова попросят денег257
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение