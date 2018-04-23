Петербуржцы могут оценить качество весенней уборки

Комитет по благоустройству Петербурга организовал интернет-опрос жителей города о качестве весенней уборки, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В Интернете появилась страница для голосования, доступная каждому петербуржцу. Пройдя по ссылке http://kb.gov.spb.ru/interview/, все желающие могут высказать свое мнение относительно того, стал лишь наш город чище после субботника.

Напомним, что в минувшую субботу дне благоустройства участвовали более 237 тысяч петербуржцев.

По данным комитета по благоустройству субботник помог привести в порядок 85% городской территории.