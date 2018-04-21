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Более 230 тыс. человек убирали Петербург в субботник
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Более 230 тыс. человек убирали Петербург в субботник 

ТАСС 37 минут назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Более 230 тыс. человек приняли участие в субботнике в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.
"Сегодня в Петербурге прошел общегородской День благоустройства. По предварительным данным, участие в нем приняли более 235 тыс. человек. Среди них — более 84 тыс. работников различных предприятий и организаций, более 80 тысяч школьников, более 21 тысяч студентов, более 10 тыс. военнослужащих, курсантов и кадетов. Весенний субботник поддержали также почти 22 тыс. активистов общественных организаций и более 17 тыс. жителей в индивидуальном порядке", — сказали в пресс-службе.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в субботнике, посадив в сквере на Соборной площади Пушкинского района молодые липы. Спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров вместе c депутатами петербургского парламента, сотрудниками администрации Петроградского района, местными жителями и школьниками убирал территорию Александровского парка и высадил деревья. Вице-губернатор Игорь Албин вышел убираться на намывной территории западной части Крестовского острова у павильонов новой станции метро «Новокрестовская» и вместе с представителями подведомственных организаций высадил на газонах 10 лип.
"Где с работой справились лучше — покажет голосование. 23 апреля комитет по благоустройству откроет интернет-опрос для жителей, где каждый сможет оценить качество весенней уборки своего района", — сказал председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский.
По предварительной информации, лидерами по количеству участников тали Московский, Фрунзенский и Калининский районы.
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