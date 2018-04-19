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Темоцентр включился в городской проект «Московское долголетие»
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Темоцентр включился в городской проект «Московское долголетие» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Компьютерный ликбез для пожилых людей открылся в районе Преображенское.
Первые занятия в рамках столичного проекта «Московское долголетие» прошли в нашем районе в Московском центре технологической модернизации образования. Пенсионеры прилежно постигают секреты компьютерной грамотности, осторожно, но уверенно осваивают интернет. У каждого ветерана есть своя мотивация, чтобы стать уверенным пользователем — в основном это возможность самостоятельно оплачивать коммунальные услуги через интернет, разговаривать с родственниками в Skype и различных мессенджерах. И, конечно, всем пожилым людям хочется получать информацию через интернет. Нужно всего несколько занятий, чтобы слушатели курсов научились обрабатывать фотографии в графических редакторах и познакомились с основами видеосъемки. Особый уклон сделан на возможности портала госуслуг, общению в Skype и переписке по электронной почте.
Каждый пожилой человек, который заинтересован в расширении кругозора, может в любой момент подключиться к программе в ближайшем ТЦСО.
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