Государство поможет выпускникам аграрных вузов стать фермерами

Упрощение механизма получения земельных участков сельхозназначения и процедуры кредитования под эти земли поможет привлечь молодёжь в аграрный бизнес. Об этом сообщил в четверг представитель Минсельхоза Михаил Пилавов в рамках парламентских слушаний «Тенденции и проблемы развития земельного законодательства», организованных аграрным Комитетом Совета Федерации.

Для повышения эффективности использования сельхозземель, убеждён чиновник, необходимо совершенствовать механизмы государственного регулирования, а также включать в оборот неиспользуемые угодья. По оценкам Минсельхоза , сегодня можно вернуть в оборот с минимальными затратами около 10 млн гектаров земли.

«Нами подготовлен ряд законопроектов для стимулирования собственников земельных участков. В том числе облегчающих получение кредитных средств в банке. Получить деньги под залог земли станет проще и на более выгодных условиях, чем сейчас. Другой законопроект касается аренды земли. Он предусматривает льготную арендную плату в размере земельного налога, то есть практически бесплатно», — пояснил Пилавов.

Эти меры, считает он, помогут вчерашним студентам создать своё крестьянско-фермерское хозяйство.

«Наша задача — поддержать молодёжь на первоначальном этапе. Только в подведомственных министерству вузах ежегодно выпускается около 50 тысяч квалифицированных специалистов. Подавляющее большинство из них — это уроженцы сельской местности. Они любят землю и знают, что с ней делать», — пояснил представитель Минсельхоза.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина, для ускорения процесса требуется усовершенствовать механизм обеспечения доступа к государственным и муниципальным землям.

«Неупорядоченные земельные отношения, обусловленные несовершенством правовой базы, сегодня ведут к высоким издержкам землепользования, особенно в сельском хозяйстве, препятствуя тем самым реализации нашего огромного земельного потенциала», — напомнил сенатор.

Итогом парламентских слушаний стали рекомендации Правительству разработать концепцию развития земельного законодательства и рассмотреть вопрос о целесообразности разработки новой редакции Федерального закона «О землеустройстве».

Ранее « Парламентская газета » сообщала, что Правительство намерено выделить 5 млрд рублей из резервов на льготное кредитование сельского хозяйства. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. В частности, обновлены правила предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей АПК, развитие мелиорации сельхозземель и повышение продуктивности в молочном животноводстве.