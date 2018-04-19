Государство поможет выпускникам аграрных вузов стать фермерами 

Упрощение механизма получения земельных участков сельхозназначения и процедуры кредитования под эти земли поможет привлечь молодёжь в аграрный бизнес. Об этом сообщил в четверг представитель Минсельхоза Михаил Пилавов в рамках парламентских слушаний «Тенденции и проблемы развития земельного законодательства», организованных аграрным Комитетом Совета Федерации.
Для повышения эффективности использования сельхозземель, убеждён чиновник, необходимо совершенствовать механизмы государственного регулирования, а также включать в оборот неиспользуемые угодья. По оценкам Минсельхоза, сегодня можно вернуть в оборот с минимальными затратами около 10 млн гектаров земли.
«Нами подготовлен ряд законопроектов для стимулирования собственников земельных участков. В том числе облегчающих получение кредитных средств в банке. Получить деньги под залог земли станет проще и на более выгодных условиях, чем сейчас. Другой законопроект касается аренды земли. Он предусматривает льготную арендную плату в размере земельного налога, то есть практически бесплатно», — пояснил Пилавов.
Эти меры, считает он, помогут вчерашним студентам создать своё крестьянско-фермерское хозяйство.
«Наша задача — поддержать молодёжь на первоначальном этапе. Только в подведомственных министерству вузах ежегодно выпускается около 50 тысяч квалифицированных специалистов. Подавляющее большинство из них — это уроженцы сельской местности. Они любят землю и знают, что с ней делать», — пояснил представитель Минсельхоза.
По мнению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина, для ускорения процесса требуется усовершенствовать механизм обеспечения доступа к государственным и муниципальным землям.
«Неупорядоченные земельные отношения, обусловленные несовершенством правовой базы, сегодня ведут к высоким издержкам землепользования, особенно в сельском хозяйстве, препятствуя тем самым реализации нашего огромного земельного потенциала», — напомнил сенатор.
Итогом парламентских слушаний стали рекомендации Правительству разработать концепцию развития земельного законодательства и рассмотреть вопрос о целесообразности разработки новой редакции Федерального закона «О землеустройстве».
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Правительство намерено выделить 5 млрд рублей из резервов на льготное кредитование сельского хозяйства. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. В частности, обновлены правила предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей АПК, развитие мелиорации сельхозземель и повышение продуктивности в молочном животноводстве.
По данным Минсельхоза, в России сосредоточено 9 процентов мировых пахотных земель, 58 процентов мировых запасов чернозёма, 20 процентов запасов пресной воды. Общая площадь сельхозугодий на сегодня составляет 385 млн гектаров, из них 40 млн гектаров не используется (площадь сопоставима с территорией Германии). Общая площадь земель, ликвидированных в результате банкротства сельхозпредприятий, составила в прошлом году 16 млн гектаров. В 2016 году общий объём выданных сельхозпредприятиям и хозяйствам кредитов составил 1 трлн 54 млрд рублей, 801 млрд рублей из них — краткосрочные кредиты. Просроченные кредиты составили порядка 150 млрд рублей.