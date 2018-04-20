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В Госдуме отреагировали на предложение ввести штрафы для беременных женщин
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В Госдуме отреагировали на предложение ввести штрафы для беременных женщин 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил против предложения ввести штрафы для беременных женщин за курение и распитие алкоголя, сообщает Агентство «Москва».
"Вопрос о курении беременных женщин находится в русле нравственности, и решать его можно путем повышения общей культуры общества, а не путем наказаний и запретов, смешных по своей сути", — отметил Емельянов.
По его словам, далеко не каждый общественно значимый вопрос «можно решить с помощью принуждения, насилия».
Ранее один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области предложил штрафовать на пять тысяч рублей курящих и пьющих беременных женщин.
Кроме того, в пакете законопроектов, который в ближайшее время могут внести на рассмотрение в областное Заксобрание, предлагается ввести штраф до 1 миллиона рублей за продажу беременным алкоголя и сигарет.
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