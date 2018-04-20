В Госдуме отреагировали на предложение ввести штрафы для беременных женщин

"Вопрос о курении беременных женщин находится в русле нравственности, и решать его можно путем повышения общей культуры общества, а не путем наказаний и запретов, смешных по своей сути", — отметил Емельянов.

По его словам, далеко не каждый общественно значимый вопрос «можно решить с помощью принуждения, насилия».

Ранее один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области предложил штрафовать на пять тысяч рублей курящих и пьющих беременных женщин.

Кроме того, в пакете законопроектов, который в ближайшее время могут внести на рассмотрение в областное Заксобрание, предлагается ввести штраф до 1 миллиона рублей за продажу беременным алкоголя и сигарет.