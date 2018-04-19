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Счастливый Бибер в церкви на голубой Lamborghini
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Счастливый Бибер в церкви на голубой Lamborghini 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Инсайдеры сообщают, что Джастин (24) сходит с ума по Селене (25) и очень переживает, что они ни разу с ней не списывались с тех пор, как расстались. А ведь прошло уже больше месяца!
Drums will always be my first love
Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)
18 Апр 2018 в 5:00 PDT  А вот судя по последним публикациям певца, не очень-то он и страдает. Вчера он выложил видео, на котором играет на барабанах, а следом — фото, на котором его голова приставлена к телу девушки в платье.
«Вам надо познакомиться с моей сестрой Рейчел Бибер», — написал Джастин. Шутки за 300.
все слайды
А вчера его сфотографировали у церкви, куда он приехал на своей голубой Lamborghini. Джастин был в кожаных Vans Old Skool, худи Baja East и с библией в руках. А вот от Селены, кстати, ничего не слышно. И в церкви мы ее не видели уже целую неделю!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/schastlivyj-biber-v-tserkvi-na-goluboj-lamborghini/
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