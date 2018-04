Счастливый Бибер в церкви на голубой Lamborghini

Инсайдеры сообщают, что Джастин (24) сходит с ума по Селене (25) и очень переживает, что они ни разу с ней не списывались с тех пор, как расстались. А ведь прошло уже больше месяца!

Drums will always be my first love

18 Апр 2018 в 5:00 PDT А вот судя по последним публикациям певца, не очень-то он и страдает. Вчера он выложил видео, на котором играет на барабанах, а следом — фото, на котором его голова приставлена к телу девушки в платье.

«Вам надо познакомиться с моей сестрой Рейчел Бибер», — написал Джастин. Шутки за 300.

А вчера его сфотографировали у церкви, куда он приехал на своей голубой Lamborghini. Джастин был в кожаных Vans Old Skool, худи Baja East и с библией в руках. А вот от Селены, кстати, ничего не слышно. И в церкви мы ее не видели уже целую неделю!

