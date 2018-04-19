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Межрайонный форум «Добро соседства» пройдет 26-27 апреля в Нижнем Новгороде
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Межрайонный форум «Добро соседства» пройдет 26-27 апреля в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в Областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев».
Как отмечается в сообщении, мероприятие объединит представителей добровольческих организаций и объединений, задействованных в оказании адресной добровольческой помощи.
Форум проводится с целью создания устойчивой инфраструктуры поддержки адресной добровольческой помощи в районах Нижегородской области путем подготовки Координационных команд, состоящих из представителей общественных организаций и других институтов, вовлеченных в реализацию программ адресной помощи и добровольческих инициатив.
Программа форума включает: образовательные мастер-классы по подготовке специалистов и добровольцев; дискуссионные площадки; презентация лучших практик по механизмам оказания добровольческой помощи; интерактивные площадки по обмену опытом.
Межрайонный форум «Добро соседства» пройдет в «Маринс Парк Отеле».
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