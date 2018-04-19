Как сражались и погибали восставшие в Варшавском гетто

19 апреля 1943 года началось восстание в Варшавском гетто. Нацисты подавили его с крайней жестокостью, за месяц боев с гитлеровцами погибли около 13 тыс. человек. Как отмечают историки, масштабная акция сопротивления была изначально обречена на провал, однако жертвы не были напрасны. Восстание стало символом противостояния фашизму и самоотверженного отпора оккупантам. Воодушевлённые этим примером, на борьбу поднялись узники концлагерей Треблинка, Собибор, Освенцим . О подвиге жителей Варшавского гетто — в материале RT.

Придя к власти в 1933 году, нацисты первым делом объявили бойкот евреям и занялись написанием расовых законов, которые были приняты в 1935 году и официально отменяли равноправие жителей Германии . В 1938-ом по стране прокатилась волна еврейских погромов, а год спустя Адольф Гитлер задумался над массовым выселением евреев из Европы. Однако, начав Вторую мировую войну, фюрер изменил свои планы.

В сентябре 1939-го гитлеровцы захватили Польшу , страну с самым большим в Европе и достаточно состоятельным еврейским населением. Евреев начали грабить и принудительно сгонять в гетто — специально отведенные кварталы городов и посёлков, которые они не имели права покидать. В дальнейшем эта практика применялась и на территориях других оккупированных нацистами стран. Согласно подсчетам историков из Мемориального музея Холокоста, в годы войны гитлеровцы создали в Европе в общей сложности свыше 40 тыс. гетто и концентрационных лагерей. Крупнейшим гетто стало Варшавское, в котором на 1940 год было сосредоточено около 440 тыс. евреев.

Условия жизни в нём были очень тяжёлые. Например, в 1941 году норма питания составляла всего 184 килокалорий в день на человека. Чтобы спасти своих родных и близких, обитатели гетто налаживали схемы контрабандной торговли ремесленной продукцией собственного производства. Несмотря на угрозу смертной казни, евреи тайком покидали гетто и продавали свои товары. При этом они вынуждены были платить взятки немецкой полиции и внутренней администрации. Тайно произведенную в гетто продукцию порой покупали даже тыловые службы вермахта.

Операция «Рейнхард»

Убедившись в том, что евреи, несмотря на созданные им нечеловеческие условия, умудряются выживать в гетто, руководство нацистской Германии решило перейти к их физическому уничтожению.

После захвата в 1941 году Украины Белоруссии и Прибалтики, где проживали большие еврейские общины, специальные группы, созданные из сотрудников СД и нацистской полиции, опираясь на местных коллаборационистов, начали проводить массовые расстрелы еврейского населения, включая женщин, стариков и детей. Однако вскоре лидеры нацистов пришли к выводу, что подобные методы негативно сказываются на психическом здоровье солдат.

В июле 1941 года руководитель Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхард Гейдрих был назначен ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса». В январе 1942-го руководство Третьего рейха утвердило программу полного уничтожения еврейского населения Восточной и Центральной Европы. Теперь убивать людей планировали в специально создаваемых для этого «лагерях смерти». На территории Польши уничтожение еврейского населения получило кодовое называние — операция «Рейнхард», в честь смертельно раненного в мае 42-го чехословацкими партизанами шефа РСХА.

Летом — осенью 1942 года нацисты вывезли в лагерь смерти Треблинка и убили свыше 300 тыс. евреев, проживавших в Варшавском гетто. В первую очередь нацисты уничтожали стариков и детей, рассчитывая до последнего эксплуатировать взрослых трудоспособного возраста. В августе гитлеровцы решили убить около 200 детей из находящегося в гетто детдома. Администрация гетто попыталась спасти директора учреждения — выдающегося писателя и педагога Януша Корчака . Нацисты были даже согласны его отпустить, но отказался сам Корчак, ушедший на смерть вместе со своими воспитанниками.

В конце сентября 1942 года убийства обитателей Варшавского гетто были на время приостановлены.

В начале 1943-го в Варшавском гетто проживали более 50 тыс. евреев. В апреле руководством Третьего рейха было принято решение об их полном уничтожении. С этой целью на должность начальника СС и полиции в Варшаве был назначен Юрген Штроп, проводивший до этого карательные операции на оккупированной территории Советского Союза.

Однако в этот раз жители гетто были не согласны безропотно идти на смерть. На территории гетто действовало несколько подпольных организаций левого и националистического толка, готовых оказать сопротивление нацистам. Подпольщики издавали газеты, рассказывали соотечественникам правду о планах гитлеровцев и пытались саботировать отправку людей в лагеря смерти. Кроме того, активисты собирали оружие и поддерживали связь с польским сопротивлением.

«Однако масштабного военного взаимодействий между польским подпольем и подпольщиками из Варшавского гетто не было», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, старший научных сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

По словам историка, созданное польским правительством в изгнании агентство помощи евреям Жегота преимущественно занималось благотворительной деятельностью и помогало вывозить евреев из Варшавского гетто, избавив от смерти таким образом около 10 тыс. человека, а боевые структуры подполья передали в гетто небольшое количество оружия. Однако этим сотрудничество преимущественно и ограничивалось.

Обитатели обречённого гетто готовились к решающему сражению с нацистами. Начало его ликвидации было назначено германской администрацией на 19 апреля 1943 года. По одной версии, так нацисты хотели поглумиться над евреями, празднующими в этот день Песах, по другой — сделать подарок Адольфу Гитлеру ко дню рождения, которое он отмечал днём позже.

По оценкам историка Валентина Алексеева, приведенным в книге «Варшавского гетто больше не существует», Юрген Штроп привлёк к участию в операции свыше 3 тыс. человек личного состава: войска СС, жандармов, гестаповцев, а также полицейские карательные подразделения, набранные из украинских и прибалтийских коллаборационистов. Внешний периметр охраняла польская полиция.

Однако, когда каратели зашли в гетто, около полутора тысяч еврейских активистов встретили их плотным огнём из окон домов и из-за возведенных накануне баррикад. Над гетто были подняты красные коммунистические, бело-красные польские и бело-синие еврейские национальные знамёна. Нацисты не ожидали подобного развития событий. Они отступили, перестроились и попытались атаковать, но такая тактика не принесла успеха. Повстанцы передвигались по чердакам, крышам и канализационным коммуникациям, атакуя гитлеровцев со всех сторон. Ситуация осложнялась тем, что представители немецкого бизнеса просили Штропа не разрушать располагавшихся в гетто промышленных объектов. Однако уже 21 апреля начальник варшавского СС отдал приказ поджечь несколько зданий, в которых скрывались повстанцы. А 25 апреля по приказу Генриха Гиммлера пылало уже всё гетто.

«Гитлеровцы убивали всех, кто им попадался в районе боев, — женщин, стариков, детей. Тех, кого захватывали живыми, немедленно отправляли в лагеря смерти», — рассказал Волобуев.

Гитлеровцы и коллаборационисты добивали на улицах гетто обожженных людей и не давали оказывать им помощь. Так, один из польских пожарных был убит за попытку потушить горящую одежду на еврейской женщине.

Когда пожар начал стихать, нацисты принялись засыпать колодцы и перерезать водопроводные и канализационные трубы, чтобы не дать оставшимся в живых повстанцам покинуть гетто.

8 мая каратели окружили бункер, в котором находился лидер восстания Мордехай Анелевич. Он не пожелал сдаваться и покончил с собой.

16 мая Юрген Штроп заявил о завершении операции и подготовил для своего командования отчёт: «Варшавского гетто больше не существует». Также свою книгу много лет спустя назовет и историк Валентин Алексеев, озаглавивший посвящённую восстанию главу «Бунт обречённых».

«Погибли с гордо поднятой головой»

По оценкам историков, в ходе боев на территории Варшавского гетто погибли около 7 тыс. евреев. Еще 5—6 тыс. сгорели заживо или задохнулись в дыму пожаров. Около 40 тыс. человек были захвачены гитлеровцами и отправлены в Треблинку. Примерно трём тысячам евреев в ходе боёв удалось покинуть гетто. Каждый третий из них год спустя принял участие в Варшавском восстании.

Немцы, согласно официальным отчётам своего командования, потеряли 16 человек убитыми. Около сотни получили ранения. Однако историки, с учётом свидетельств выживших повстанцев, говорят о том, что в Варшавском гетто было уничтожено несколько сотен гитлеровцев.

Повстанцы действовали в глубоком тылу у гитлеровцев, блокированные со всех стороны, а Красную армию предстояло ждать ещё долго, рассказывает заведующий фондом «Холокост» Леонид Тёрушкин.

«Конечно, восстание было заранее обречено, и с военной точки зрения не имело смысла, — отметил в беседе с RT заведующий фондом «Холокост» Леонид Тёрушкин. — Но оно продемонстрировали миру, что дух не сломлен и подарило надежду узникам других гетто».

Вслед за Варшавским гетто крупные восстания произошли в концлагерях Треблинка, Собибор, Освенцим и многих других.

«Участники восстания не стали на колени. Большинство из них погибли, но погибли с гордо поднятой головой», — подчеркнул Волобуев.