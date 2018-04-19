Костры не разводить: для пассажиров метро разработали свод правил

Министерство транспорта подготовило проект единых правил пользования метрополитеном в России . Документ опубликован для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро"

Проект содержит 52 пункта с несколькими десятками подпунктов — они регламентируют поведение пассажиров, их права и обязанности.

В числе нововведений — запрет на перевозку детей в колясках. Если раньше родителям запрещалось везти ребенка в коляске только по эскалатору, то теперь чадо нужно держать на руках все время пребывания в подземке.

К числу полезных правил можно отнести требование снимать со спины рюкзаки и другую объемную ручную кладь, а также обязанность работников метрополитена помогать инвалидам пройти пропускной пункт, отныне сотрудникам положено встречать таких пассажиров и провожать до вагона. Правила также обязывают «пользователей» подземки уступать места инвалидам, лицам пожилого возраста, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Раньше это звучало как просьба или пожелание.

Кроме того, пассажирам запрещается разводить в подземке костры и попрошайничать, а также устраивать музыкальные шоу без письменного разрешения перевозчика и приставать к другим пассажирам и работникам подземки с коммерческими предложениями и в целях гадания.