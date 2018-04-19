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Годовщину Великой Победы в Щукине отметят масштабным шествием
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Годовщину Великой Победы в Щукине отметят масштабным шествием 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
По случаю 73-й годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне 8 мая в Щукине пройдет торжественное шествие «Бессмертный батальон». Об этом сообщили на встрече главы управы района с населением.
— Движение колонны будет проходить вдоль улицы Маршала Василевского до площади Академика Курчатова, где состоится митинг. После этого экипажи машин с ветеранами ВОВ и школьниками района отправятся на торжественное возложение цветов к памятникам района, — рассказала заместитель главы управы по работе с населением Елена Ямщикова.
Сбор участников в 11.30 по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15 (вход в парк «Покровское-Стрешнево»).
Кроме того, в 13.15 начнется праздничная концертная программа «Салют, Победа!», Гостей также ждет полевая кухня, работа медицинской палатки «Ваше здоровье» и консультация медицинских сотрудников. (ео)
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