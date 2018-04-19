Искусственный интеллект начал оценивать работу сотрудников справочной службы Москвы

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Качество работы сотрудников контакт-центра Единой справочной службы Москвы начал оценивать искусственный интеллект, анализируя тональность и слова оператора. Новая технология должна существенно повысить уровень обслуживания абонентов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

"Общегородской контакт-центр ДИТ запустил пилотный проект транскрибирования и автоматической оценки телефонного разговора оператора службы с абонентом при помощи искусственного интеллекта. Система анализирует тональность, скрипт разговора, ищет отклонения от базы знаний, а также учитывает отзывы пользователей. Аккумулируя всю полученную информацию, технология дает заключение", — сообщили в пресс-службе.

Планируется, что технология существенно повысит уровень обслуживания населения, обратившегося за консультацией по телефону, за счет частичной автоматизации деятельности службы контроля качества горячих линий контакт-центра, пояснили в ведомстве.

На пилотном этапе новая система будет выполнять лишь часть функций сотрудника отдела контроля качества, в последствии планируется полностью автоматизировать анализ отзывов абонентов, которые они оставляют по итогам звонка. После успешного запуска пилотного проекта также планируется создать статистические приборные панели для отражения ситуации на горячей линии в режиме реального времени.