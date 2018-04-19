Турция продемонстрировала НАТО решительную позицию по поводу F-35

Анкара решительно отреагировала на шантаж США «если вы купите С-400, мы не дадим вам самолеты F-35». Генеральному секретарю НАТО Столтенбергу , посетившему Турцию , было сделано предупреждение: «Один член НАТО не может применять санкции в отношении другого члена НАТО. Турция имеет право получить F-35».

В ходе состоявшегося на днях визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Анкару обсуждалось много тем — от последней операции в отношении режима Асада в Сирии до борьбы с терроризмом, от сделки Турции с Россией по С-400 до проекта боевых самолетов F-35. Первому лицу НАТО было на повышенных тонах передано беспокойство Турции по поводу того, что США в ответ на приобретение Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России шантажируют Анкару проектом F-35.

Мы напомнили о SAMP-T Анкара четко подчеркнула справедливость покупки систем, которые она не может получить от своих союзников по НАТО, сталкиваясь с эмбарго, когда речь идет о важнейших вооружениях, и дала сигнал о том, что введение санкций против Турции по самолетам F-35 под предлогом С-400 неприемлемо. При четком акценте на том, что применение санкций страной-членом НАТО против другого члена НАТО в сфере совместного производства альянсом самолетов нового поколения несовместимо с понятием «союзничество», Столтенбергу напомнили, что Турция — в то же время партнер по производству F-35. Главе НАТО было сказано, что Турция, как любой член НАТО, имеет право получить боевые самолеты нового поколения F-35, и этот вопрос не может быть связан с покупкой С-400. Также было отмечено, что Турция для обеспечения своей долгосрочной потребности в противовоздушной обороне и интеграции этой системы в оборонную сеть НАТО ведет совместную работу с Италией Францией , с которыми было подписано соглашение о совместном производстве системы SAMP-T и запущены соответствующие проекты.

Напоминание о прошлом

Кроме того, Столтенбергу, прибывшему из Брюсселя в Анкару с теплыми сигналами в адрес Турции, было сказано, что Турция продолжает переговоры и с США по системам «Пэтриот». Турецкие власти, напомнив о военных эмбарго, которые применяли против Турции ее союзники по НАТО, обратили внимание на то, что мы продолжим обеспечивать свои потребности за счет национального производства или иных альтернатив. В рамках тендера по системам противовоздушной обороны большой дальности Анкара не встретила от своих партнеров по НАТО ни готовности к передаче технологий, ни каких-либо ценовых преимуществ и была вынуждена отменить тендер.

НАТО применяет эмбарго

Турция, столкнувшаяся с серьезной террористической угрозой у своих границ из-за Сирии, поздно получила необходимые системы несмотря на то, что опасности подверглись юго-восточные границы НАТО; в сфере их использования чинились препятствия, к тому же поддержка систем большой дальности тоже испытывала воздействие возникавшей политической напряженности. В отношении других видов оборонной продукции, в которых нуждалась Турция, ее союзники по НАТО тоже применяли эмбарго. Когда союзники по НАТО бросили Турцию на произвол судьбы, она обратилась к альтернативным системам для удовлетворения своей потребности в обеспечении безопасности. О том, что администрация США угрожала Турции санкциями по Ф-35 за заказанные России С-400, заявлял бывший министр по делам ЕС Волкан Бозкыр (Volkan Bozkır).

Комментарии читателей:

ersinim: То, что называется НАТО, выполняет функцию узды под контролем США. НАТО — специальный щит для Израиля Рабочая партия Курдистана (РПК) годами нападает на Турцию. Что сделала НАТО? Ничего. Более того, тезис о том, что за террористическими организациями РПК-PYD-ДАИШ-ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) и прочими стоят США и США их подпитывают, знает весь мир. Нужно как можно скорее выйти из того, что называется НАТО, и создать большой исламский союз.

düşünce: Какой исламский союз? Союз с арабскими лидерами — этими комнатными собачками США? Утопия.

Sado: Нужно выйти из этого проекта, забрать назад деньги, прекратить поддержку — и посмотрим, как они смогут навредить.

altair: Где вы были, когда Греция покупала С-300?

yunus: Вы ни слова не сказали по поводу С-300, которые купила Греция, гнусные христиане.

Ruslardan alalım…: Не дадут F-35, купим самолеты у русских…

Mantıklı: Значение F-35 очень велико, это не просто самолет. Если Турция не купит эти самолеты, мы потеряем очень существенную воздушную силу, балансы в регионе изменятся и мы бросимся покупать МиГи с прогнившей советской технологией. Мы многие годы использовали Ф-16 и сейчас используем, жизненная сила страны — F-35. Я не верю в то, что С-400 так хороши. Как доказательство этого — мы знаем, что системы «Корал» ослепляют С-400, мы видели это на границе с Сирией.

Adiga81: Не знаю, хороши ли С-400, но русские очень рассчитывают на эту систему. Гораздо более старая российская оборонительная система сбивала метеорит, летевший со скоростью 26 тысяч километров в час. Даже если С-400 недостаточно хороши, они очень важны с точки зрения возможности дать сигнал. Кроме того, мы не должны остаться незащищенными перед вероятной атакой со стороны Запада.

Osmanoglu: Цель США очевидна. Все из-за того, что в случае большой войны в будущем они не смогут совершить желаемую атаку на Турцию. От С-400 ни шагу назад!

Hayri: Деньги, которые мы собираемся отдать за F-35, давайте лучше потратим на более оперативное производство своего самолета.

Abdullah: Китай только разработал эту технологию. Русские вряд ли скажут: «Если вы не можете купить у них, купите у нас». В конце концов мы член НАТО. И это важнейшие стратегические вооружения. Если они дают С-400, то потому, что они создали С-500. Или потому, что у них есть неуловимые для радаров ракеты.

Sayonara: Эта новость порадует Путина, Трамп рубит сук, на котором сидит…

Ali: Дай бог, чтоб не дали, и мы будем вынуждены создать свой самолет. Иначе не поумнеем.

ahmet aktürk: С-400 — оборонительные вооружения, а тот, кто не хочет, чтобы ты их покупал, планирует на тебя напасть.