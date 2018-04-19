США предложили Словакии $46 миллионов для модернизации военно-воздушных баз

"Эти средства словацкое оборонное ведомство могло бы использовать для реконструкции взлетно-посадочных полос и расширение хранилищ для горючего на авиабазах «Кухиня» на западе страны и «Слиач» в центральной части республики", — сказала Цапакова. Ее выступление транслировали сетевые ТВ.

Получение данных финансовых средств связано с заключением соответствующего соглашения о сотрудничестве двух стран в сфере обороны, которое в ближайшие дни предстоит обсудить представителям военных ведомств США и Словакии, добавила Цапакова.

В то же время, по словам Цапаковой, данный проект никак не связан с предстоящим тендером на закупку истребителей для словацких ВВС. В начале апреля правительство США одобрило возможную продажу Словакии истребителей F-16.