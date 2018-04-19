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Магазины могут ожидать всплеска контрольных закупок
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Магазины могут ожидать всплеска контрольных закупок 

Время бухгалтера 3 часа назад
Роспотребнадзору дано право проводить контрольные закупки и делать это: а) незамедлительно; б) без предварительного уведомления об этом магазина; в) с направлением сообщения о такой закупке прокуратуре.
Если найдутся нарушения, то проверяющий обязан предъявить представителю компании свое удостоверение и приказ о проведении закупки.
Если нарушений не найдется, то внеочередная проверка по тому же основанию уже не может быть проведена. Оно считается опровергнутым.
Кроме того, в Закон 294-ФЗ внесено дополнение о том, что несоблюдение требований к маркировке товаров служит поводом для внеплановой проверки.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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