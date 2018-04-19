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Жительница Екатеринбурга объявила войну кондиционерам
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Жительница Екатеринбурга объявила войну кондиционерам 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Очередной случай противостояния жильцов дома с бизнесменами, расположившими свои заведения в здании, произошел в Екатеринбурге. К депутату свердловского Заксобрания Евгению Зяблицеву обратилась за помощью жительница дома №230 по улице Восточной, передает "Уралинформбюро".
По словам народного избранника, под квартирой женщины открылся магазин цветов: «Для комфортного „проживания“ цветов предприниматель установил в помещении холодильное оборудование, которое не дает теперь жить людям, так как издает очень сильный шум. Кроме того, на фасад жилого дома, прямо под окна заявительницы, предприниматель вывел и установил кондиционеры, которые добавляют свою лепту в общий шумовой фон».
Специалисты Роспотребнадзора, выехавшие на место после получения депутатского запроса, произвели замеры шума. Было установлено, что допустимые нормы существенно превышены. За это владелец магазина будет привлечен к административной ответственности.
Еще один депутатский запрос был направлен в управляющую компанию. В ответном письме подтвердили, что оборудование установлено самовольно, без согласования с собственниками.
"Вопрос об его демонтаже надо решать в судебном порядке. Положительная судебная практика по таким вопросам есть, в том числе в практике моей приемной. Недавно был выигран иск о демонтаже вентиляционного оборудования по улице Бажова, 181. Оборудование демонтировано приставами", — отметил Зяблицев.
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