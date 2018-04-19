Жительница Екатеринбурга объявила войну кондиционерам

Очередной случай противостояния жильцов дома с бизнесменами, расположившими свои заведения в здании, произошел в Екатеринбурге . К депутату свердловского Заксобрания Евгению Зяблицеву обратилась за помощью жительница дома №230 по улице Восточной, передает "Уралинформбюро"

По словам народного избранника, под квартирой женщины открылся магазин цветов: «Для комфортного „проживания“ цветов предприниматель установил в помещении холодильное оборудование, которое не дает теперь жить людям, так как издает очень сильный шум. Кроме того, на фасад жилого дома, прямо под окна заявительницы, предприниматель вывел и установил кондиционеры, которые добавляют свою лепту в общий шумовой фон».

Специалисты Роспотребнадзора , выехавшие на место после получения депутатского запроса, произвели замеры шума. Было установлено, что допустимые нормы существенно превышены. За это владелец магазина будет привлечен к административной ответственности.

Еще один депутатский запрос был направлен в управляющую компанию. В ответном письме подтвердили, что оборудование установлено самовольно, без согласования с собственниками.

"Вопрос об его демонтаже надо решать в судебном порядке. Положительная судебная практика по таким вопросам есть, в том числе в практике моей приемной. Недавно был выигран иск о демонтаже вентиляционного оборудования по улице Бажова, 181. Оборудование демонтировано приставами", — отметил Зяблицев.