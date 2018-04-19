Студенты МАРХИ разработают проекты благоустройства городов России 

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Студентов Московского архитектурного института (МАРХИ) планируется привлечь к созданию проектов комфортной городской среды, заявил журналистам заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума.
"Студенты будут разрабатывать уникальные архитектурные проекты в рамках развития программы «Городская среда и ЖКХ», — сказал Чибис.
По его словам, в вопросе создания и реализации проектов комфортной городской среды важно не использовать кальки.
Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что за 2018-2019 год в России благоустроят более 1,5 тысячи объектов городской среды.