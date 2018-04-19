Студенты МАРХИ разработают проекты благоустройства городов России

"Студенты будут разрабатывать уникальные архитектурные проекты в рамках развития программы «Городская среда и ЖКХ», — сказал Чибис.

По его словам, в вопросе создания и реализации проектов комфортной городской среды важно не использовать кальки.