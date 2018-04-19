Белгородская полиция ищет 15-летнюю девушку с пирсингом и татуировкой

Белгородские полицейские ищут без вести пропавшую 15-летнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального МВД

Виктория Семёнова ушла из дома 17 апреля, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы девушки: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост около 160 см, светлые волосы, голубые глаза.

Особые приметы: на левом предплечье татуировка, на языке пирсинг. Виктория была одета в чёрную ветровку, чёрную футболку, тёмные джинсы и кроссовки.

Всех, кто что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4722) 26-32-82, 26-37-94 или 02.