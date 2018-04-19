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Белгородская полиция ищет 15-летнюю девушку с пирсингом и татуировкой
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Белгородская полиция ищет 15-летнюю девушку с пирсингом и татуировкой 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Белгородские полицейские ищут без вести пропавшую 15-летнюю девушку, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Виктория Семёнова ушла из дома 17 апреля, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы девушки: на вид 16 лет, худощавое телосложение, рост около 160 см, светлые волосы, голубые глаза.
Особые приметы: на левом предплечье татуировка, на языке пирсинг. Виктория была одета в чёрную ветровку, чёрную футболку, тёмные джинсы и кроссовки.
Всех, кто что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4722) 26-32-82, 26-37-94 или 02.
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