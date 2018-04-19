В Краснодаре три трамвайных маршрута временно изменят пути следования

Краснодар . 19 апр. — Новая Кубань. В связи с этим с 20 по 25 апреля три трамвайных маршрута — №4, №5, №8 — в вечернее время будут следовать через улицу Садовую, сообщили в пресс-службе МУП КТТУ.

Начиная с 9 часов вечера трамваи № 4 будут ехать из Комсомольского микрорайона по улице Садовой до конечной остановки на улице Декабристов. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют из Комсомольского микрорайона в 20:43, от ул. Индустриальной — в 21:40 (в выходные дни — в 20:34 и 21:34 соответственно).

Трамваи № 5 с 21:30 будут направляться из Пашковского микрорайона через улицу Садовую до конечной остановки на улице Солнечной, маршрут в обратном направлении будет аналогичным. Последние вагоны на ул. Коммунаров проследуют: от ул. Солнечной — в 21:12, от ул. им. Е. Бершанской — в 21:23 часов (в выходные дни — в 21:09 и 21:21 соответственно).

Трамваи №8 с 21:30 будут следовать от хладокомбината до конечной остановки на улице Солнечной, обратный маршрут в это время будет аналогичным. Последние вагоны на ул. Коммунаров проследуют: от ул. Солнечной — в 21:07, от хладокомбината — в 21:26 (в выходные дни — в 21:17 и 21:16 соответственно).