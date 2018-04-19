Суд отменил экстрадицию из России снимавшего фильм про Путина продюсера

Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению , на родине он проходит по делу о мошенничестве.

«Суд постановил: решение Московского городского суда отменить, материалы дела направить на новое судебное рассмотрение», — цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии Верховного суда.

В ходе рассмотрения апелляции адвокат Павел Тимошенков настаивал на том, что 30 января в Мосгорсуде Мартиросян был лишен права на защиту, поскольку вопрос об экстрадиции рассматривался без участия адвоката, который не успел на заседание.

В результате, несмотря на возражения Мартиросяна, дело было рассмотрено с привлечением адвоката по назначению суда. Представитель прокуратуры также сочла этот повод резонным и поддержала апелляцию.

Как утверждает Мартиросян, введенные в заблуждение власти Армении оказывали давление на Генпрокуратуру России, а именно на заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, который «лично хлопотал», чтобы Мартирросяна «выдали на руки правоохранительным органам Армении», однако его выдача «не в интересах России».