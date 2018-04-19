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Суд отменил экстрадицию из России снимавшего фильм про Путина продюсера
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Суд отменил экстрадицию из России снимавшего фильм про Путина продюсера 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда об экстрадиции голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению, на родине он проходит по делу о мошенничестве.
«Суд постановил: решение Московского городского суда отменить, материалы дела направить на новое судебное рассмотрение», — цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии Верховного суда.
В ходе рассмотрения апелляции адвокат Павел Тимошенков настаивал на том, что 30 января в Мосгорсуде Мартиросян был лишен права на защиту, поскольку вопрос об экстрадиции рассматривался без участия адвоката, который не успел на заседание.
В результате, несмотря на возражения Мартиросяна, дело было рассмотрено с привлечением адвоката по назначению суда. Представитель прокуратуры также сочла этот повод резонным и поддержала апелляцию.
Среди прочего, защита ходатайствовала о приобщении к делу заявления Мартиросяна на имя директора ФСБ Александра Бортникова, в котором продюсер просит пресечь незаконную деятельность правоохранительных органов России и Армении. Также Мартиросян написал письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить временное убежище и гражданство России, чтобы он смог продолжить деятельность по съемкам фильма о российском президенте.
Как утверждает Мартиросян, введенные в заблуждение власти Армении оказывали давление на Генпрокуратуру России, а именно на заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, который «лично хлопотал», чтобы Мартирросяна «выдали на руки правоохранительным органам Армении», однако его выдача «не в интересах России».
Степан Мартиросян с октября 2017 года содержится в московском СИЗО из-за запроса Армении о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту мошенничества. Как следует из материалов суда, речь идет о хищении имущества в особо крупном размере с 2011 по 2013 год. Адвокат и его подзащитный связывают уголовное преследование Мартиросяна на родине с его желанием снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских актеров, считая, что «задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма».
Проживая в США, Степан Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов «Уцелевший» и «Город порока» с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин «Мерзлая земля», «Патруль» и «План побега» с участием Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и Джейка Джилленхола.
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