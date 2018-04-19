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На дереве в выборгском парке Монрепо повесились белки и утки
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На дереве в выборгском парке Монрепо повесились белки и утки 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Во время обхода лесопарковой зоны музея-заповедника «Парк Монрепо» была обнаружено дерево, на котором «повесились» разные игрушки.
Во время обхода территории сотрудники музея-заповедника обнаружили дерево с повешенными на ветках игрушками. В ближайший субботник игрушки планируют снять, чтобы мрачное зрелище не пугало отдыхающих.
В другом месте также была обнаружена вязаная кукла с письмом-просьбой к «Дорогим Духам Монрепо».
На тропинках парка также было найдено большое количество самого разного мусора. Сотрудники Монрепо убедительно просят посетителей парка не оставлять после себя мусор, особенно бутылки и стекла. В солнечный день стекло работает как линза и может стать источником пожара.
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