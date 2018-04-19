Источник: Кремль определился с новым составом правительства

Не дождетесь!

Кандидаты на вылет

Мусорный фактор

Не менее логичным будет и уход Сергея Донского , возглавляющего Минприроды , которое во многом провалило прошедший Год экологии. Последние события со свалками стали катализаторами протеста, и в кулуарах Кремля всех собак решили спустить именно на Минприроды, хотя, по сути, это лишь одно из ведомств, имеющих отношение к системе обращения с ТБО. Полномочия в этой сфере распределены также между Минэкономразвития, Минпромторгом и Минстроем

На последнем ведомстве и лежит в большей степени ответственность за свалки, потому что ведомство Михаила Меня занимается разработкой и утверждением территориальных схем по обращению с отходами. Сам Мень, как сообщает собеседник «ФедералПресс», останется в кресле министра, хотя его уход активно обсуждался, так как он не устраивает ряд федеральных игроков. Но последнее слово всегда за президентом.

«Улететь бы на юга»

Интересная ситуация также разворачивается вокруг министра сельского хозяйства Александра Ткачева . Несколько источников говорят, что он сам не хочет оставаться на министерском кресле и желает вернуться на юг в качестве полномочного представителя президента России в ЮФО.

Весь этот расклад вполне укладывается в консервативную философию политики Кремля: на ключевых постах остаются проверенные люди. Запрос общества на перемены также будет удовлетворен, потому что к немногочисленным «сменщикам» отставных министров в первые месяцы будет приковано особое внимание со стороны СМИ. С другой стороны, подобные аккуратные лишь шаги в очередной раз демонстрируют неповоротливость государственного аппарата. А в новых непростых условиях, как в мире, так и внутри страны, может, стоит быть чуть смелее?