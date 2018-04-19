Новый законопроект об улучшении делового климата может помочь попавшим под санкции бизнесменам

Госдуму внесен законопроект направлен на поддержку всего отечественного бизнеса, включая и тех, кто попал под санкции. Он предлагает снизить налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, пишет газета

Ключевое предложение законопроекта, внесенного депутатами во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым , — признать доходы, которые бизнес получил при ликвидации или при выходе из компании, дивидендами. С дохода компании должны платить 20% налога на прибыль, а с дивидендов — от 0 до 15% в зависимости от условий владения бизнесом, а если они выплачиваются в страны, у которых с Россией есть налоговые соглашения, ставка может быть также снижена.

Если поправки будут одобрены, компании, в том числе иностранные, смогут вернуть инвестиции с минимальными налоговыми потерями, объясняет старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев . Для инвесторов это может быть сигналом: заведя деньги в Россию, вернуть инвестиции можно без налоговых потерь, выплатить налоги только с прибыли, говорит он.

Кроме того, люди оказавшиеся в санкционном списке, возможно, получат инструмент для снятия санкций с компаний.

Смена владельца могла бы стать способом ухода от санкций, рассказал изданию сотрудник юридической фирмы, консультирующей несколько компаний из санкционного списка, однако процесс пересмотра списка слишком сложен. Не факт, что, если владельцы оставят бизнес, он будет выведен из-под санкций, пояснил эксперт.

Напомним, 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список. В нем оказалось 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских компаний и одна иностранная).

Решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей.

Тема «точечной поддержки» пострадавших компаний поднималась на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 17 апреля. На нем премьер подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям, заявив, что одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, основной темой совещания была не поддержка компаний, попавших под санкции, а «попытка обсуждать системные некоторые вопросы».