Ещё
«ВолгаСтройАльянс» приведет в порядок улично-дорожную сеть в Шентале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВолгаСтройАльянс» приведет в порядок улично-дорожную сеть в Шентале 

Волга Ньюс 2 часа назад
Победителем стало ООО «ВолгаСтройАльянс», которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (15,2 млн руб.) — 12,7 млн рублей. Второе место заняло ООО «МЗС».
"ВолгаСтройАльянс" должен будет в течение 130 дней с момента подписания контракта восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальной. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины. Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашской. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновой, также там нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба. Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальной.
Финансирование выделят из бюджета сельского поселения.
Волга Ньюс: последние новости
Председателем правления АО АКБ "ГАЗБАНК" избран Владимир Аверин Сотрудник Рыбохраны уволен по подозрению в коррупции Количество пропусков в зону перекрытых в связи ЧМ улиц не будет ограничено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России197
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца126
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Болгария: спасибо России, но…77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение