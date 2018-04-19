«ВолгаСтройАльянс» приведет в порядок улично-дорожную сеть в Шентале

Победителем стало ООО «ВолгаСтройАльянс», которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (15,2 млн руб.) — 12,7 млн рублей. Второе место заняло ООО «МЗС».

"ВолгаСтройАльянс" должен будет в течение 130 дней с момента подписания контракта восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальной. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины. Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашской. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновой, также там нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба. Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальной.

Финансирование выделят из бюджета сельского поселения.