В Китае придумали эксцентричное наказание для пешеходов

Проект запустили в экспериментальном режиме в Дайе в провинции Хубэй. На некоторых улицах города на пешеходных переходах установили датчики, фиксирующие нарушителей. Если пешеход окажется на переходе на красный свет, то система обольет его водой. В тот же момент из динамиков раздастся предупреждение: «Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно».

Инвестиции в разработку этот системы оцениваются в 1,3 млн юаней, что составляет примерно 207 тыс. долларов. В случае, если эксперимент будет признан удачным, резервуары с водой появятся на всех крупных перекрестках города, сообщает South China Morning Post.

Альтернативный метод внедрили на юге страны. В городе Шэньчжэне развернули сеть камер, которые фотографируют пешеходов-нарушителей. Снимки размещаются на больших экранах, а заем попадают в галерею на специальном портале.

Функция распознания лиц позволяет моментально штрафовать нарушителей — уведомления о штрафах они получают через соцсети.