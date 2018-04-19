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В Китае придумали эксцентричное наказание для пешеходов
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В Китае придумали эксцентричное наказание для пешеходов 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Проект запустили в экспериментальном режиме в Дайе в провинции Хубэй. На некоторых улицах города на пешеходных переходах установили датчики, фиксирующие нарушителей. Если пешеход окажется на переходе на красный свет, то система обольет его водой. В тот же момент из динамиков раздастся предупреждение: «Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно».
Инвестиции в разработку этот системы оцениваются в 1,3 млн юаней, что составляет примерно 207 тыс. долларов. В случае, если эксперимент будет признан удачным, резервуары с водой появятся на всех крупных перекрестках города, сообщает South China Morning Post.
Альтернативный метод внедрили на юге страны. В городе Шэньчжэне развернули сеть камер, которые фотографируют пешеходов-нарушителей. Снимки размещаются на больших экранах, а заем попадают в галерею на специальном портале.
Функция распознания лиц позволяет моментально штрафовать нарушителей — уведомления о штрафах они получают через соцсети.
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