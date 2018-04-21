Пешеходов-нарушителей в Китае будут разгонять лазером и водным паром

Дорожно-транспортная полиция в китайской провинции Хубэй решила бороться с пешеходами, перебегающими на красный сигнал светофора, водным паром и лазером, установив специальное оборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что около недели назад полиция города Дае установила на одном из перекрестков в центре города специальное оборудование, которое представляет из себя пять металлических пилонов. «У оборудования две системы с разными функциями. Одна из них — распознавание по лицу, вторая — предупреждение», — поясняет представитель местного департамента общественной безопасности Ван Синьцян.

Три невысоких пилона посередине выполняют роль пульверизаторов. Они выпускают водный пар, когда сенсоры регистрируют, что человек переходит на красный сигнал светофора. Одновременно с этим система делает голосовое предупреждение, которое сопровождается мигающими зеленым и красным сигналом лазеров на крайних столбах с двух сторон. По словам сотрудников полиции, эффект от новой меры уже налицо. Количество желающих перебегать на красный сигнал светофора заметно сократилось.

Проблема нарушения правил дорожного движения, как пешеходами, так и автомобилистами, — распространенная проблема в китайских городах. В Пекине на многих перекрестах города власти установили специальные заборы, которые сотрудники полиции или специальные городские волонтеры задвигают на красный сигнал светофора, не разрешая пешеходам переходить дорогу.