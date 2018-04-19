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Люди старшего возраста из района Марьино стали участниками фестиваля «Пасхальный дар»
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Люди старшего возраста из района Марьино стали участниками фестиваля «Пасхальный дар» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Участники проекта «Московское долголетие» из района Марьино посетили праздничные площадки фестиваля «Пасхальный дар», который прошел в Москве с 7 по 15 апреля.
Как отметили в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания населения «Марьино», люди старшего поколения «окунулись в атмосферу праздника, побывав на этом фестивале, который развернулся на площади Революции, Театральной и Тверской площадях, улице Кузнецкий мост».
Активные пенсионеры полюбовались красивыми пасхальными композициями, купили сувениры на ярмарке, приняли участие в мастер-классах. (то)
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