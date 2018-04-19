В школе имени Артема Боровика прошел районный этап конкурса компьютерной грамотности

Сильнейших в области передовых технологий выявили в районе Марьино на соревнованиях по компьютерной грамотности, которые состоялись в школе имени Артема Боровика. Об этом сообщили в территориальном центре социального обслуживания населения района «Марьино».

— Победители будут представлять район Марьино на окружном этапе конкурса. Желаем победы участникам! — отметили в ТЦСО.

Среди заданий для участников соревнований был поиск информации, создание файлов и др. Боровшиеся за победу показали знания, которые они получили на уроках компьютерной грамотности. (то)