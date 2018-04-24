«Волонтеры Победы» раздадут россиянам около 3 млн георгиевских ленточек

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Акция «Георгиевская ленточка» стартует в России 24 апреля. До Дня Победы волонтеры планируют раздать около 3 млн ленточек во всех субъектах России, сообщила ТАСС представитель пресс-службы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Гришина

"Старт всероссийской акции у нас 24 апреля, и раздавать ленточки волонтеры будут вплоть до 9 мая. В общей сложности планируется раздать около 3 млн лент", — сказала она.

По ее словам, в акции примут участие все 85 регионов РФ, и в каждом из них будет от трех и больше точек выдачи георгиевских ленточек. По всей стране будет организовано более 1,1 тыс. точек раздачи, на которых будут трудиться 30 тыс. волонтеров.

Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года является движение «Волонтеры Победы». Изначально оно создавалось как проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тыс. человек. После того как событие завершилось, было решено превратить проект в организацию, которая будет работать и дальше, решая общественно полезные задачи.

История акции

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Организаторы не обозначили четких правил ношения ленты, поэтому на улице можно было встретить много людей, которые украшали ею волосы, повязывали на руку, сумку или антенну автомобиля. В прошлом году «Волонтеры Победы» создали специальную памятку с информацией о правильном ношении ленты. Памятный символ не рекомендовалось носить на голове, сумке, повязывать ниже пояса, на кузове автомобиля или носить в испорченном виде. Подобные листовки будут раздавать и в этом году.