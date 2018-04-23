В Казани раздадут более 15 тыс. Георгиевских ленточек

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 24 апреля в Казани , сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник управления культуры Азат Абзалов

Акция начнется в Центральном парке культуры и отдыха. Волонтеры раздадут казанцам 15 тысяч Георгиевских ленточек.

Кроме того, в преддверии Дня Победы 4 134 участникам войны и вдовам участников вручат подарки — продуктовые наборы. Также в 2018 году в Казани отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной. В 2017 году была отремонтирована 41 квартира.

По данным на 4 апреля 2018 года в Казани проживают 13 196 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В том числе 946 участников и инвалидов войны, 10812 тружеников тыла и вдов погибших участников войны и 1438 вдов участников войны, не являющихся труженикам тыла.