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В Казани раздадут более 15 тыс. Георгиевских ленточек
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В Казани раздадут более 15 тыс. Георгиевских ленточек 

АиФ Казань 28 минут назад
Фото: АиФ Казань
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует 24 апреля в Казани, сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник управления культуры Азат Абзалов.
Акция начнется в Центральном парке культуры и отдыха. Волонтеры раздадут казанцам 15 тысяч Георгиевских ленточек.
Кроме того, в преддверии Дня Победы 4 134 участникам войны и вдовам участников вручат подарки — продуктовые наборы. Также в 2018 году в Казани отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной. В 2017 году была отремонтирована 41 квартира.
По данным на 4 апреля 2018 года в Казани проживают 13 196 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В том числе 946 участников и инвалидов войны, 10812 тружеников тыла и вдов погибших участников войны и 1438 вдов участников войны, не являющихся труженикам тыла.
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