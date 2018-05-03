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«Бессмертный полк» впервые сформируют в Московском авиационном институте
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«Бессмертный полк» впервые сформируют в Московском авиационном институте 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С цветами и Георгиевскими ленточками на груди студенты и преподаватели МАИ пройдут с портретами маевских фронтовиков по кампусу университета.
Во вторник, 8 мая, накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Московском авиационном институте (МАИ) проведут собственную акцию «Бессмертный полк», посвященную студентам и сотрудникам МАИ, сражавшимся на фронте. Об этом сообщили «Звезде» в отделе МАИ по связям с общественностью.
С цветами и Георгиевскими ленточками на груди студенты и преподаватели МАИ пройдут с портретами маевских фронтовиков по кампусу университета. Участники акции будут нести 334 фотографии: именно столько маевцев в свое время приняли участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Участники акции начнут собираться в 9:30 у Дворца культуры и техники МАИ, где волонтёры раздадут всем присутствующим цветы, а также пройдет патриотическая молодежная акция «Георгиевкая ленточка». Движение колонны начнется в 11:00 и завершится на Ритуальной площади университета, где пройдет торжественный митинг, посвящённый Дню Победы.
На торжественном митинге будут присутствовать, в том числе, и те преподаватели МАИ, кто прошел Великую Отечественную войну.
Также в этот день в университете будет торжественно открыта музейная экспозиция, посвящённая сотруднику МАИ Семену Сорокину, являвшемуся участником штурма Рейхстага 30 апреля 1945 года.
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