«Бессмертный полк» впервые сформируют в Московском авиационном институте

С цветами и Георгиевскими ленточками на груди студенты и преподаватели МАИ пройдут с портретами маевских фронтовиков по кампусу университета.

Во вторник, 8 мая, накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Московском авиационном институте (МАИ) проведут собственную акцию «Бессмертный полк», посвященную студентам и сотрудникам МАИ, сражавшимся на фронте. Об этом сообщили «Звезде» в отделе МАИ по связям с общественностью.

С цветами и Георгиевскими ленточками на груди студенты и преподаватели МАИ пройдут с портретами маевских фронтовиков по кампусу университета. Участники акции будут нести 334 фотографии: именно столько маевцев в свое время приняли участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Участники акции начнут собираться в 9:30 у Дворца культуры и техники МАИ, где волонтёры раздадут всем присутствующим цветы, а также пройдет патриотическая молодежная акция «Георгиевкая ленточка». Движение колонны начнется в 11:00 и завершится на Ритуальной площади университета, где пройдет торжественный митинг, посвящённый Дню Победы.

На торжественном митинге будут присутствовать, в том числе, и те преподаватели МАИ, кто прошел Великую Отечественную войну.

Также в этот день в университете будет торжественно открыта музейная экспозиция, посвящённая сотруднику МАИ Семену Сорокину, являвшемуся участником штурма Рейхстага 30 апреля 1945 года.