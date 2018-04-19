На территории Пермского края завершился первый этап межведомственной операции «Дети России ‒ 2018»

Пермском крае состоялся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России ‒ 2018». Ее цель ‒ предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за участие в их незаконном обороте.

Мероприятие организовано с участием представителей Министерства здравоохранения Пермского края и Министерства образования и науки Пермского края.

Для проведения межведомственной операции были сформированы рабочие группы из числа сотрудников подразделений наркоконтроля и иных служб полиции.

Сотрудниками осуществлена проверка мест массового пребывания подростков и молодежи, учреждений с их круглосуточным пребыванием, а также объектов транспорта, досуговых и торговых учреждений с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В образовательных учреждениях города и края проведено порядка 800 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Выявлено более 160 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, изъято порядка 3 кг наркотических и психотропных веществ.

В ходе проведения операции привлечено к административной ответственности за употребление алкогольной и наркотической продукции, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения более 40 подростков.