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На территории Пермского края завершился первый этап межведомственной операции «Дети России ‒ 2018»
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На территории Пермского края завершился первый этап межведомственной операции «Дети России ‒ 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Пермском крае состоялся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России ‒ 2018». Ее цель ‒ предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за участие в их незаконном обороте.
Мероприятие организовано с участием представителей Министерства здравоохранения Пермского края и Министерства образования и науки Пермского края.
Для проведения межведомственной операции были сформированы рабочие группы из числа сотрудников подразделений наркоконтроля и иных служб полиции.
Сотрудниками осуществлена проверка мест массового пребывания подростков и молодежи, учреждений с их круглосуточным пребыванием, а также объектов транспорта, досуговых и торговых учреждений с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
В образовательных учреждениях города и края проведено порядка 800 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Выявлено более 160 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, изъято порядка 3 кг наркотических и психотропных веществ.
В ходе проведения операции привлечено к административной ответственности за употребление алкогольной и наркотической продукции, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения более 40 подростков.
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