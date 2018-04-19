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До конца года ОВК планирует увеличить количество сервисных центров до 15-ти
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До конца года ОВК планирует увеличить количество сервисных центров до 15-ти 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Открывает их ОВК с учетом маршрутов курсирования вагонов, пожеланий владельцев или операторов подвижного состава, а также сложившихся партнерских отношений с ремонтным предприятием и наличия в его составе вагоно-колесных мастерских.
На сети дорог сегодня насчитывается почти 100 тыс. вагонов на тележке 25 тс, из них почти более 60 тыс. — тихвинского производства. Каждый пятый вагон ОВК, преодолевший 500 тыс. км, и почти 10% из тех, кто прошел 600 тыс. км, в ремонт еще не поступал.
Компания ОВК предложила клиентам сервис обеспечения исправного технического состояния вагонов на протяжении всего жизненного цикла. Девять таких контрактов уже подписаны и реализуются.
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