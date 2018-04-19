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Ветеринарное обслуживание ярмарок выходного дня начнется с 20 апреля
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Ветеринарное обслуживание ярмарок выходного дня начнется с 20 апреля 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
На протяжении нового ярмарочного сезона при проведении ветеринарно — санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов ветеринарные врачи ГБУ «Мосветобъединение», подведомственного Комитету ветеринарии города Москвы, будут подтверждать соответствие требованиям ветеринарных правил и норм, отбирать пробы и проводить лабораторные исследования продукции с целью определения ее пригодности для пищевых целей.
На 95 городских ярмарках выходного дня будут задействованы 14 подвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Оснащение данных мобильных комплексов позволяет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу в полном объеме всего реализуемого на ярмарках продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, продукции растениеводства непромышленного изготовления.
Комитет ветеринарии города Москвы обращает внимание участников ярмарок, что пищевая продукция животного происхождения при ее реализации ярмарках должна иметь маркировку и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции и эпизоотическое благополучие мест вывоза.
Покупатели вправе требовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное специалистами государственной ветеринарной службы Москвы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла ветеринарную экспертизу и пригодна для пищевых целей.
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
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