Ветеринарное обслуживание ярмарок выходного дня начнется с 20 апреля

На протяжении нового ярмарочного сезона при проведении ветеринарно — санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов ветеринарные врачи ГБУ «Мосветобъединение», подведомственного Комитету ветеринарии города Москвы , будут подтверждать соответствие требованиям ветеринарных правил и норм, отбирать пробы и проводить лабораторные исследования продукции с целью определения ее пригодности для пищевых целей.

На 95 городских ярмарках выходного дня будут задействованы 14 подвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Оснащение данных мобильных комплексов позволяет проводить ветеринарно-санитарную экспертизу в полном объеме всего реализуемого на ярмарках продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, продукции растениеводства непромышленного изготовления.

Комитет ветеринарии города Москвы обращает внимание участников ярмарок, что пищевая продукция животного происхождения при ее реализации ярмарках должна иметь маркировку и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции и эпизоотическое благополучие мест вывоза.

Покупатели вправе требовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное специалистами государственной ветеринарной службы Москвы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла ветеринарную экспертизу и пригодна для пищевых целей.