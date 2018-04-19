Поисковики отправились в леса

Во Владимире состоялась торжественная отправка сводного поискового отряда региона для участия во Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». Наши поисковики начнут свою работу в лесах Смоленской, Тверской и Воронежской областях уже в это воскресенье.

Сегодня заместитель губернатора области Александр Лобаков проводил ребят и пожелал им продуктивной работы по поиску без вести пропавших солдат Красной армии.

«Всем известно выражение, что «война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Вы делаете святое дело. Успехов вам, удачи в очередной экспедиции и берегите себя. Надеюсь, что 9 мая, в День Победы, вы вместе со всеми нами пройдете в колонне «Бессмертного полка» с уже новыми именами тех героев, которых вам удастся поднять», — отметил Лобаков.

Замгубернатора наградил дипломами почетными грамотами 32 лучших поисковых отряда области, после чего перед участниками выступили ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов и представитель русской православной церкви , которые также напутствовали поисковиков на хорошую и продуктивную работу.

Сегодня же был дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Получить ленту во Владимире можно будет, начиная с понедельника на улицах города у волонтеров. Акция продлится до 9 мая.