Мужчина назло сожительнице обезглавил голыми руками троих котят

14 апреля Арзамасским городским судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К., обвиняемого в жестоком обращении с животными, совершенном из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель, которое он совершил при следующих обстоятельствах. Как сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

В соответствии с материалами дела, он 12.04 около 23 часов 00 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме, в котором он проживал вместе с М., прижал её лицо рукой к стене, после чего он взял М. за волосы и потянул к полу. Другой рукой он достал лежавший неподалеку нож и приставил его к шее своей сожительницы. После этого, он отдал нож М. и попросил её убить его. Воспользовавшись ситуацией, М. забрала нож и выбросила его. После этого, К. повалил М. на пол, сел на нее сверху и удерживал ее. Тогда он достал из стоящей рядом картонной коробки, в которой лежала кошка с тремя маленькими котятами, одного котенка. И, в присутствии М., выражая явное неуважение к обществу, из хулиганский побуждений, беспричинно обезглавил его голыми руками. Несмотря на требования, М. прекратить противоправные действия, К., используя мучительный способ умерщвления, взял второго котенка и так же обезглавил его. Не удовлетворившись содеянным, он, кроме того, оторвал котенку и передние конечности. В продолжение своих противоправных действия, К. из хулиганских побуждений взял из коробки третьего котенка и так же беспричинно обезглавил и его. От полученных травм животные скончались.

Продолжая свой умысел, направленный на жестокое обращение с животными и осознавая, что своими действиями он причиняет моральные страдания М., К. взял из коробки кошку и умышленно сдавливал её левой рукой, прижимая к полу, что повлекло гибель кошки.

После чего М. смогла выбраться из-под К. и убежала из дому.

Тем самым, К. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д»ч. 2 ст. 245 УК РФ.

Суд избрал обвиняемому К. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания.