В День весны и труда по площади Куйбышева проедут ретроавтомобили

— Основные торжества начнутся в 11:00 на площади Куйбышева. Состоится праздничный парад. В нем примут участие трудовые коллективы, — рассказали в департаменте информационной политики. — Вход будет свободным через контрольно-пропускные пункты.

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