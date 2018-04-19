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В День весны и труда по площади Куйбышева проедут ретроавтомобили
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В День весны и труда по площади Куйбышева проедут ретроавтомобили 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре 1 мая пройдет празднование Дня весны и труда. Программу мероприятий уточнили в областном правительстве.
— Основные торжества начнутся в 11:00 на площади Куйбышева. Состоится праздничный парад. В нем примут участие трудовые коллективы, — рассказали в департаменте информационной политики. — Вход будет свободным через контрольно-пропускные пункты.
После шествия начнется шоу-программа. Свое мастерство покажут каскадеры. Кроме того, по площади проедут «вальсирующие» автомобили. На площади развернут небольшую выставку машин. АВТОВАЗ покажет как новые модели, так и раритеты автопрома.
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