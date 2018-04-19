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В Самаре с 28 апреля по 10 мая введут повышенный антитеррористический режим
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В Самаре с 28 апреля по 10 мая введут повышенный антитеррористический режим 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
На заседание антитеррористической комиссии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной обсуждался план действий по обеспечению общественной безопасности на период майских праздников, сообщает администрация областного центра.
Режим повышенного уровня антитеррористической безопасности будет введен на территории Самары с 28 апреля по 10 мая. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, Федеральной службы безопасности, частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Только во время Парада Победы на площади Куйбышева будут работать 1,5 тысячи полицейских.
Всего в период майских праздников в самаре пройдет 13 крупных мероприятий, из которых одно посвящено Празднику весны и труда, восемь — Дню победы, а четыре пройдут в формате спортивных общегородских мероприятий. Особое внимание мерам безопасности также будет уделено в школах, учреждениях культуры и спорта.
«Мерам антитеррористической безопасности необходимо уделять особое внимание на всех уровнях. План работ по обеспечению безопасности на майские праздники у нас составлен, держим на контроле его исполнение и постоянно мониторим обстановку в городе», — подчеркнула Елена Лапушкина.
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