Ярославский путешественник установил мировой рекорд на Северном Полюсе 

Он достиг географической точки на велосипеде и совершил «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии».
Экспедиция стартовала 14 апреля. Богдан Булычев вместе со снаряжением прибыл на дрейфующую станцию Барнео, откуда должен был начаться его путь. Однако гигантская ледяная трещина прошла чеерз весь лагерь и повредила взлетно-посадочную полосу. Это парализовало работу Барнео на несколько дней. Оставаться дологое время на месте было опасно, поэтому путешественника забросили на вертолете максимально близко к Северному Полюсу.
«Я считаю себя довольно серьезным путешественником, но, добравшись до Северного Полюса, кричал и радовался, как ребенок, — рассказал руководитель экспедиции, член Русского географического общества и Ассоциации полярников Богдан Булычёв. — Когда ты находишься на географической вершине мира, это непередаваемые ощущения, эмоции просто зашкаливали. Хочется поблагодарить всех сотрудников Барнео, которые, не смотря на угрозу срыва проекта, сделали все возможное, чтобы доставить все экспедиции и туристов к этой заветной цели!».