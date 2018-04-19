Ярославский путешественник установил мировой рекорд на Северном Полюсе

Он достиг географической точки на велосипеде и совершил «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии».

Экспедиция стартовала 14 апреля. Богдан Булычев вместе со снаряжением прибыл на дрейфующую станцию Барнео, откуда должен был начаться его путь. Однако гигантская ледяная трещина прошла чеерз весь лагерь и повредила взлетно-посадочную полосу. Это парализовало работу Барнео на несколько дней. Оставаться дологое время на месте было опасно, поэтому путешественника забросили на вертолете максимально близко к Северному Полюсу.