В Югре закроют все ледовые переправы

"Такое решение было принято в связи с уменьшением толщины льда на ледовых переправах, что создает опасность для передвижения автотранспорта", — говорится в сообщении.

Ведомство настоятельно рекомендовало жителям округа прекратить движение по зимникам, на которых, как отметили в МЧС, сейчас устанавливаются запрещающие дорожные знаки и обустраиваются искусственные заграждения.

В общей сложности с конца прошлого года в Югре эксплуатировалось 76 ледовых переправ, призванных обеспечить автомобильное сообщение между населенными пунктами зимой. Зимники появились с задержкой, так как холода наступили позже обычного.