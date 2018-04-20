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В Югре закроют все ледовые переправы
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В Югре закроют все ледовые переправы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 апр — РИА Новости. Эксплуатация всех ледовых переправ и автозимников завершается с пятницы на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональное управление МЧС.
"Такое решение было принято в связи с уменьшением толщины льда на ледовых переправах, что создает опасность для передвижения автотранспорта", — говорится в сообщении.
Ведомство настоятельно рекомендовало жителям округа прекратить движение по зимникам, на которых, как отметили в МЧС, сейчас устанавливаются запрещающие дорожные знаки и обустраиваются искусственные заграждения.
В общей сложности с конца прошлого года в Югре эксплуатировалось 76 ледовых переправ, призванных обеспечить автомобильное сообщение между населенными пунктами зимой. Зимники появились с задержкой, так как холода наступили позже обычного.
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