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Британское химоружие на дне Белого моря: грозит ли Архангельской области экологическая катастрофа
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Британское химоружие на дне Белого моря: грозит ли Архангельской области экологическая катастрофа 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Свидетельств применения Великобританией химоружия достаточно много
Великобритания неоднократно применяла химическое оружие на Севере, которое разрабатывалось в Портон-Дауне. В частности, в 1919 году из знаменитой лаборатории в Архангельскую область были отправлены 50 000 устройств «M Device». Вскоре они были использованы против солдат Красной армии. Первая бомбардировка с применением «M Device» была зафиксирована 27 августа в селе Емецк в 170 км. к югу от Архангельска.
Как рассказал в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» доктор исторических наук, профессор Владислав Голдин, от британских бомбардировок страдало мирное население.
«Страдали и военнослужащие, страдали и мирные жители, потому что оружие использовалось и в виде артиллерийских обстрелов, и в виде бомбардировок», — отметил эксперт.
В августе 1919 года в печати появился материал об использовании британцами удушливого газа.
«Англичане на северном фронте применяют снаряды с удушливыми газами. Английские летчики бросают бомбы в деревни на крестьянские избы, сжигая хлеб. Крестьяне зовут их душителями и поджигателями», — говорилось в статье.
По словам Голдина, свидетельств, подтверждающих применение химоружия Великобританией, достаточно много.
«Таких свидетельств достаточно много. И в британских ныне рассекреченных документах, и существует ряд книг, выпущенных Великобританией по этой теме. Поэтому можно эту картину в полной мере воспроизвести», — пояснил эксперт.
Химические атаки на Севере продолжались в течение всего сентября. Однако результаты бомбардировок не устроили Уинстона Черчилля и к сентябрю атаки были прекращены. Спустя две недели оставшееся химоружие было затоплено в Белом море, где и на ходится по сей день. По словам Голдина, точное место его расположения до сих пор не найдено.
«В тех источниках, которые имеют место быть, указывается глубина ориентировочно 70 метров, но где именно сброшено — это большой вопрос», — сказал эксперт.
Историк не исключил, что спустя сотню лет химическое оружие начало разлагаться.
«Периодически у Белого моря происходят экологические катастрофы с выбросом миллионов морских звезд и другой живности — как раз одно из объяснений этому может быть то, что прошло сто лет (с момента бомбардировок), разлагается химоружие. То есть химическая война, которую вела Великобритания в свое время здесь на Севере, дает результате сегодня, и страдают люди и живность на Белом море», — предположил Голдин.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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