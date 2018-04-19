Факторинговый портфель «Глобэкса» вырос более чем в 30 раз за год

Объем факторингового портфеля банка «Глобэкс» на 1 апреля составил более 1,2 млрд рублей, против 38,4 млн рублей на 1 апреля 2017 года.

Так, прирост портфеля за год превысил 3 200%.

«В течение 2017-го банком проведена большая работа по модернизации факторинга. На сегодняшний день банк имеет широчайшую линейку факторинговых продуктов: от классического факторинга для ритейла, до отраслевых решений в сфере ЖКХ и энергосервиса. Отдельное стратегическое направление для банка — развитие международного факторинга, как инструмента поддержки ключевых отечественных производителей-экспортеров», — отметил начальник управления факторинга и документарных операций банка Валерий Фрышкин.