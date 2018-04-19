Ещё
Факторинговый портфель «Глобэкса» вырос более чем в 30 раз за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Факторинговый портфель «Глобэкса» вырос более чем в 30 раз за год 

Банки.ру 2 часа назад
Объем факторингового портфеля банка «Глобэкс» на 1 апреля составил более 1,2 млрд рублей, против 38,4 млн рублей на 1 апреля 2017 года.
Так, прирост портфеля за год превысил 3 200%.
«В течение 2017-го банком проведена большая работа по модернизации факторинга. На сегодняшний день банк имеет широчайшую линейку факторинговых продуктов: от классического факторинга для ритейла, до отраслевых решений в сфере ЖКХ и энергосервиса. Отдельное стратегическое направление для банка — развитие международного факторинга, как инструмента поддержки ключевых отечественных производителей-экспортеров», — отметил начальник управления факторинга и документарных операций банка Валерий Фрышкин.
Банки.ру: последние новости
«Билайн» поддержит родительские собрания «Лизы Алерт» в российских городах Сами себе государство Посол РФ: удар по Сирии не останется без последствий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии274
Первый легальный бордель открывается в России93
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение