Анкара ответила Франции насчет Балкан

В заявлении Аксоя отмечалось: «Президент Франции Макрон, выступая перед Европейским парламентом, как и в своей речи в прошлом году, высказался в том ключе, что Балканы — поле конкуренции между ЕС , Турцией и Российской Федерацией . Это понимание, которое рассматривает Балканы в качестве зоны влияния, мы считаем неконструктивным».

Аксой, обратив внимание на то, что Турция — тоже балканская страна, отметил: «Цель и приоритет Турции в этом регионе сегодня, как и в прошлом, состоит в поддержании и укреплении мира, стабильности, устойчивого развития. С этой целью мы продолжаем поддерживать членство всех стран региона в европейских и евроатлантических институтах».