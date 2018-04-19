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Анкара ответила Франции насчет Балкан
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Анкара ответила Франции насчет Балкан 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой (Hami Aksoy) ответил письменным заявлением на замечаниях прозвучавшие в выступлении президента Франции Эмманюэля Макрона перед Европейским парламентом, по поводу Турции в контексте Балкан, сообщает турецкая газета «Ени Акит».
В заявлении Аксоя отмечалось: «Президент Франции Макрон, выступая перед Европейским парламентом, как и в своей речи в прошлом году, высказался в том ключе, что Балканы — поле конкуренции между ЕС, Турцией и Российской Федерацией. Это понимание, которое рассматривает Балканы в качестве зоны влияния, мы считаем неконструктивным».
Аксой, обратив внимание на то, что Турция — тоже балканская страна, отметил: «Цель и приоритет Турции в этом регионе сегодня, как и в прошлом, состоит в поддержании и укреплении мира, стабильности, устойчивого развития. С этой целью мы продолжаем поддерживать членство всех стран региона в европейских и евроатлантических институтах».
Аксой призвал Францию понять Турцию: «Мы искренне надеемся, что Франция по крайней мере наравне с Турцией внесет вклад в усилия наших балканских друзей по интеграции с ЕС и НАТО. В этой связи мы советуем Франции постараться лучше понять вклад нашей страны в укрепление стабильности на Балканах».
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