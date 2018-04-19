Ещё
ТАСС — стратегический информпартнер IV Ялтинского международного экономического форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТАСС — стратегический информпартнер IV Ялтинского международного экономического форума 

ТАСС 2 часа назад
Сегодня в Ялте под девизом «Будущее мира. Будущее России» начал работу IV Ялтинский международный экономический форум. Его площадка объединила более 3 тыс. представителей власти и делового сообщества из 71 одной страны, в том числе впервые в Крым прибыла многочисленная делегация из Сирии для обсуждения послевоенного восстановления республики.
Участники ЯМЭФ обсудят большой комплекс актуальных вопросов. В их числе — прогноз социально-экономического развития России и других стран; стратегия развития Крыма до 2030 года; интеграция республики в глобальную торговлю; новые механизмы международной кооперации; развитие цифровой экономики; приоритеты развития курортов юга России и другие темы. Также в рамках форума пройдет секция Вольного экономического общества России на тему: «Какая экономическая политика нужна России?».
Информационное агентство России ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Все ключевые события найдут отражение на главной информационной ленте агентства — «Единой новостной ленте» и на сайте tass.ru. Фотобанк Ялтинского международного экономического форума доступен для просмотра и бесплатного скачивания по адресу https://forumyalta2018.tassphoto.com. Он содержит фоторепортажи со всех открытых для прессы мероприятий. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной деятельности — ссылка на ЯМЭФ. Также снимки с форума представлены на сайте редакции фотоинформации ТАСС.
ЯМЭФ-2018 продолжит свою работу до 21 апреля. Ознакомиться с программой форума можно на сайте http://crimeacongress.org.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане будут обеспечивать 1,1 тыс. человек Стартовал третий этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России180
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца113
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение