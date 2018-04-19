ТАСС — стратегический информпартнер IV Ялтинского международного экономического форума

Сегодня в Ялте под девизом «Будущее мира. Будущее России » начал работу IV Ялтинский международный экономический форум. Его площадка объединила более 3 тыс. представителей власти и делового сообщества из 71 одной страны, в том числе впервые в Крым прибыла многочисленная делегация из Сирии для обсуждения послевоенного восстановления республики.

Участники ЯМЭФ обсудят большой комплекс актуальных вопросов. В их числе — прогноз социально-экономического развития России и других стран; стратегия развития Крыма до 2030 года; интеграция республики в глобальную торговлю; новые механизмы международной кооперации; развитие цифровой экономики; приоритеты развития курортов юга России и другие темы. Также в рамках форума пройдет секция Вольного экономического общества России на тему: «Какая экономическая политика нужна России?».

Информационное агентство России ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Все ключевые события найдут отражение на главной информационной ленте агентства — «Единой новостной ленте» и на сайте tass.ru. Фотобанк Ялтинского международного экономического форума доступен для просмотра и бесплатного скачивания по адресу https://forumyalta2018.tassphoto.com. Он содержит фоторепортажи со всех открытых для прессы мероприятий. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной деятельности — ссылка на ЯМЭФ. Также снимки с форума представлены на сайте редакции фотоинформации ТАСС.

ЯМЭФ-2018 продолжит свою работу до 21 апреля. Ознакомиться с программой форума можно на сайте http://crimeacongress.org.