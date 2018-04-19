Фурсенко: российский бизнес не доверяет отечественным инновациям

КАЗАНЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Российский бизнес предпочитает не вкладывать свои средства в отечественные инновации, поскольку не совсем доверяет им, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко , выступая на Российском венчурном форуме, который проходит в Казани.

"Бизнес предпочитает … каким-то образом вытащить деньги из государства, чем вложить свои. Наверное, это связано с тем, что, с одной стороны, нет реальной заинтересованности в снижении издержек за счет инноваций, нет мотивации. Ну, может быть, еще связано с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России , проще купить что-то за рубежом, сделанное под ключ", — сказал он.

Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.