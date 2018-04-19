Ещё
Фурсенко: российский бизнес не доверяет отечественным инновациям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фурсенко: российский бизнес не доверяет отечественным инновациям 

ТАСС 3 часа назад
КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Российский бизнес предпочитает не вкладывать свои средства в отечественные инновации, поскольку не совсем доверяет им, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на Российском венчурном форуме, который проходит в Казани.
"Бизнес предпочитает … каким-то образом вытащить деньги из государства, чем вложить свои. Наверное, это связано с тем, что, с одной стороны, нет реальной заинтересованности в снижении издержек за счет инноваций, нет мотивации. Ну, может быть, еще связано с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России, проще купить что-то за рубежом, сделанное под ключ", — сказал он.
Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Биография председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля Полиция проверяет сообщения о девушке, якобы прикурившей от свечи в храме в Магнитогорске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России197
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца126
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Болгария: спасибо России, но…77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение