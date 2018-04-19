Бондарев: РФ рассчитывает на реализацию проекта газопровода «Север — Юг» в Пакистане

"Большие надежды связываем с деятельностью российско-пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой обсуждаются проекты делового партнерства. Флагманский проект — строительство газопровода «Север — Юг» из Карачи Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Рассчитываем на его последовательную реализацию, несмотря на американские санкции в отношении российской топливной компании «РТ — Глобальные Ресурсы», — сказал Бондарев.

Он отметил, что прорабатываются и другие проекты, включая организацию поставок в Пакистан сжиженного природного газа и прокладку морского трубопровода Иран — Пакистан — Индия

Сенатор также отметил на встрече, что Россия нацелена на расширение взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Пакистаном. «Нас не может устраивать существующий на сегодняшний день уровень двустороннего товарооборота, который, хотя и имеет тенденцию к росту, все же не соответствует экономическому потенциалу наших стран», — сказал он.

В 2015 году Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год. Проект должна реализовать российская компания «РТ — Глобальные ресурсы», входящая в госкорпорацию «Ростех». Сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта пришлось сдвигать из-за разногласий Ростеха с правительством Пакистана по тарифу на прокачку газа.