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Бондарев: РФ рассчитывает на реализацию проекта газопровода «Север — Юг» в Пакистане
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Бондарев: РФ рассчитывает на реализацию проекта газопровода «Север — Юг» в Пакистане 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на реализацию проекта по строительству газопровода «Север — Юг» в Пакистане, несмотря на санкции США в отношении российской госкорпорации «Ростех» и входящей в нее топливной компании «РТ — Глобальные ресурсы». Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с представителями Университета национальной обороны Исламской Республики Пакистан.
"Большие надежды связываем с деятельностью российско-пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой обсуждаются проекты делового партнерства. Флагманский проект — строительство газопровода «Север — Юг» из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправсоглашением. Рассчитываем на его последовательную реализацию, несмотря на американские санкции в отношении российской топливной компании «РТ — Глобальные Ресурсы», — сказал Бондарев.
Он отметил, что прорабатываются и другие проекты, включая организацию поставок в Пакистан сжиженного природного газа и прокладку морского трубопровода Иран — Пакистан — Индия.
Сенатор также отметил на встрече, что Россия нацелена на расширение взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Пакистаном. «Нас не может устраивать существующий на сегодняшний день уровень двустороннего товарооборота, который, хотя и имеет тенденцию к росту, все же не соответствует экономическому потенциалу наших стран», — сказал он.
В 2015 году Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год. Проект должна реализовать российская компания «РТ — Глобальные ресурсы», входящая в госкорпорацию «Ростех». Сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта пришлось сдвигать из-за разногласий Ростеха с правительством Пакистана по тарифу на прокачку газа.
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